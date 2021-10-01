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Чили - Парагвай 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Карлос де Апочиндо (Сантьяго, Чили), вместимость: 16000
11 Октября 2021, Понедельник. 03:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
Главный судья: Нестор Питана (Корпус, Мисьонес, Аргентина)
ЧилиПарагвай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Парагвай, которое состоится 11 октября 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Чили. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили
Парагвай
Главные тренеры
Уругвай Мартин Ласарте
Аргентина Эдуардо Бериццо
История личных встреч
25.06.2021 Кубок Америки Группа А. Тур 4 Чили0 : 2Парагвай
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 15 Чили0 : 3Парагвай
02.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 7 Парагвай2 : 1Чили
06.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Чили3 : 2Парагвай
08.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 13 Парагвай1 : 2Чили
16.02.2012 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2012 Парагвай2 : 0Чили
22.12.2011 Товарищеские матчи (сборные) Декабрь 2011 Чили3 : 2Парагвай
16.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 4 Чили2 : 0Парагвай
24.06.2011 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2011 Парагвай0 : 0Чили
07.06.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 13 Парагвай0 : 2Чили

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