Чили - Парагвай 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Карлос де Апочиндо (Сантьяго, Чили), вместимость: 16000
11 Октября 2021, Понедельник. 03:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
Главный судья: Нестор Питана (Корпус, Мисьонес, Аргентина)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Парагвай, которое состоится 11 октября 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Чили. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Парагвай
Главные тренеры
|Мартин Ласарте
|Эдуардо Бериццо
История личных встреч
|25.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. Тур 4
|0 : 2
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 15
|0 : 3
|02.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 7
|2 : 1
|06.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 2
|08.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 13
|1 : 2
|16.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|2 : 0
|22.12.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Декабрь 2011
|3 : 2
|16.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 4
|2 : 0
|24.06.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2011
|0 : 0
|07.06.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 13
|0 : 2