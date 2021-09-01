Кипр - Мальта 11 Октября прямая трансляция
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
11 Октября 2021, Понедельник. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Мальта, которое состоится 11 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Кипр. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кипр
Мальта
Главные тренеры
|Никос Костеноглу
|Дэвис Манджа
История личных встреч
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 4
|3 : 0