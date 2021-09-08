Эстония - Уэльс 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Уэльс, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Эстония. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эстония
Уэльс
Главные тренеры
|Томас Хеберли
|Роберт Пейдж (и.о.)
История личных встреч
|08.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа E. Тур 6
|0 : 0