Норвегия - Черногория 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27200
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Черногория, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Норвегия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Черногория
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Миодраг Радулович
История личных встреч
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. Тур 3
|0 : 1
|29.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|2 : 1