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Норвегия - Черногория 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27200
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
НорвегияЧерногория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Черногория, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Норвегия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Черногория
Главные тренеры
Норвегия Столе Сольбаккен
Черногория Миодраг Радулович
История личных встреч
30.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 3 Черногория0 : 1Норвегия
29.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 Норвегия2 : 1Черногория

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