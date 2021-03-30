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Нидерланды - Гибралтар 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
НидерландыГибралтар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Гибралтар, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Гибралтар
Главные тренеры
Нидерланды Луи ван Гал
Уругвай Хулио Сесар Рибас
История личных встреч
30.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 3 Гибралтар0 : 7Нидерланды

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