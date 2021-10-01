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Латвия - Турция 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Даугава (Рига, Латвия), вместимость: 5008
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
ЛатвияТурция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Турция, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Латвия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Турция
Главные тренеры
Латвия Дайнис Казакевич
Германия Штефан Кунц
История личных встреч
30.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 3 Турция3 : 3Латвия
03.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. Тур 7 Турция1 : 1Латвия
13.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. Тур 3 Латвия1 : 1Турция
28.05.2013 Товарищеские матчи (сборные) Май 2013 Турция3 : 3Латвия

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