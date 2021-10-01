Латвия - Турция 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Даугава (Рига, Латвия), вместимость: 5008
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Турция, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Латвия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Турция
Главные тренеры
|Дайнис Казакевич
|Штефан Кунц
История личных встреч
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. Тур 3
|3 : 3
|03.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. Тур 7
|1 : 1
|13.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. Тур 3
|1 : 1
|28.05.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2013
|3 : 3