Словения - Россия 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Людски врт (Марибор, Словения), вместимость: 12994
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Россия, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Словения. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Россия
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|27.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 2
|2 : 1
|18.11.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Плей-офф
|1 : 0
|14.11.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Плей-офф
|2 : 1