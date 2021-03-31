Северная Македония - Германия 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Тодор Проески (Филип II Арена) (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Германия, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Северная Македония. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Македония
Германия
Главные тренеры
|Благойя Милевски
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|31.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 3
|1 : 2