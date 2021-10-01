Исландия - Лихтенштейн 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Яннис Пападопулос (Греция)
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Лихтенштейн, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Исландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Исландия
Лихтенштейн
Главные тренеры
|Арнар Видарссон
|Мартин Штоклаза
История личных встреч
|31.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 3
|1 : 4
|06.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|4 : 0
|17.10.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. Тур 12
|3 : 0
|02.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. Тур 7
|1 : 1