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Казахстан - Финляндия 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан), вместимость: 30000
12 Октября 2021, Вторник. 17:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
КазахстанФинляндия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Финляндия, которое состоится 12 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Казахстан. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Финляндия
Главные тренеры
Казахстан Талгат Байсуфинов
Финляндия Маркку Канерва
История личных встреч
04.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа D. Тур 5 Финляндия1 : 0Казахстан
22.08.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 10 Финляндия2 : 1Казахстан
11.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 4 Казахстан0 : 2Финляндия

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