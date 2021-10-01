Казахстан - Финляндия 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан), вместимость: 30000
12 Октября 2021, Вторник. 17:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Финляндия, которое состоится 12 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Казахстан. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Финляндия
Главные тренеры
|Талгат Байсуфинов
|Маркку Канерва
История личных встреч
|04.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. Тур 5
|1 : 0
|22.08.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. Тур 10
|2 : 1
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. Тур 4
|0 : 2