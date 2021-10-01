Свернуть список

Сербия - Азербайджан 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич - Црвена Звезда (Белград, Сербия), вместимость: 55000
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
СербияАзербайджан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Азербайджан, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Сербия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сербия
Азербайджан
Главные тренеры
Сербия Драган Стойкович
Италия Джанни Де Бьязи
История личных встреч
30.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа A. Тур 3 Азербайджан1 : 2Сербия
07.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Сербия4 : 1Азербайджан
17.10.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 14 Азербайджан1 : 6Сербия
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 1 Сербия1 : 0Азербайджан

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close