Сербия - Азербайджан 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Райко Митич - Црвена Звезда (Белград, Сербия), вместимость: 55000
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Азербайджан, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Сербия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сербия
Азербайджан
Главные тренеры
|Драган Стойкович
|Джанни Де Бьязи
История личных встреч
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. Тур 3
|1 : 2
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 1
|17.10.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. Тур 14
|1 : 6
|02.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. Тур 1
|1 : 0