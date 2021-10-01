Португалия - Люксембург 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Алгарве (Фару, Португалия), вместимость: 30305
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Люксембург, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Люксембург
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Люк Хольтц
История личных встреч
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. Тур 3
|1 : 3
|17.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. Тур 10
|0 : 2
|11.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. Тур 7
|3 : 0
|17.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа F. Тур 12
|3 : 0
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа F. Тур 1
|1 : 2
|11.08.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2011
|5 : 0