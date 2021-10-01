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Португалия - Люксембург 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Алгарве (Фару, Португалия), вместимость: 30305
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
ПортугалияЛюксембург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Люксембург, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Люксембург
Главные тренеры
Португалия Фернанду Сантуш
Люксембург Люк Хольтц
История личных встреч
30.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа A. Тур 3 Люксембург1 : 3Португалия
17.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа B. Тур 10 Люксембург0 : 2Португалия
11.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа B. Тур 7 Португалия3 : 0Люксембург
17.11.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Люксембург0 : 2Португалия
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа F. Тур 12 Португалия3 : 0Люксембург
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа F. Тур 1 Люксембург1 : 2Португалия
11.08.2011 Товарищеские матчи (сборные) Август 2011 Португалия5 : 0Люксембург

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