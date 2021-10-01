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Литва - Швейцария 12 Октября прямая трансляция

Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
ЛитваШвейцария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Швейцария, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Литва. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Литва
Швейцария
Главные тренеры
Литва Вальдас Вацлавич Иванаускас
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
28.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа C. Тур 2 Швейцария1 : 0Литва
14.06.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. Тур 6 Литва1 : 2Швейцария
15.11.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. Тур 4 Швейцария4 : 0Литва

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