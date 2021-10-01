Литва - Швейцария 12 Октября прямая трансляция
Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Швейцария, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Литва. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Литва
Швейцария
Главные тренеры
|Вальдас Вацлавич Иванаускас
|Мурат Якин
История личных встреч
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. Тур 2
|1 : 0
|14.06.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. Тур 6
|1 : 2
|15.11.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. Тур 4
|4 : 0