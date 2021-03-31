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Болгария - Северная Ирландия 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
БолгарияСеверная Ирландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Северная Ирландия, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Болгария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болгария
Северная Ирландия
Главные тренеры
Болгария Ясен Петров
Англия Иан Бараклаф
История личных встреч
31.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа C. Тур 3 Северная Ирландия0 : 0Болгария

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