Израиль - Молдова 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Тернер (Беэр-Шева, Израиль), вместимость: 16126
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Молдова, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Израиль. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Израиль
Молдавия
Главные тренеры
|Вилли Руттенштайнер
|Роберто Бордин
История личных встреч
|31.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. Тур 3
|1 : 4
|06.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 2. Тур 9
|3 : 1
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 2. Тур 2
|1 : 2