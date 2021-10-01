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Израиль - Молдова 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Тернер (Беэр-Шева, Израиль), вместимость: 16126
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
ИзраильМолдова

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Молдова, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Израиль. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Израиль
Молдавия
Главные тренеры
Австрия Вилли Руттенштайнер
Италия Роберто Бордин
История личных встреч
31.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. Тур 3 Молдавия1 : 4Израиль
06.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Израиль1 : 1Молдавия
10.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 2. Тур 9 Израиль3 : 1Молдавия
10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 2. Тур 2 Молдавия1 : 2Израиль

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