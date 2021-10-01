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Фарерские острова - Шотландия 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Торсволлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 5840
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
ФарерыШотландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Шотландия, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Фарерские острова. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарерские острова
Шотландия
Главные тренеры
Швеция Хакан Эриксон
Шотландия Стив Кларк
История личных встреч
31.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. Тур 3 Шотландия4 : 0Фарерские острова
16.11.2010 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2010 Шотландия3 : 0Фарерские острова
06.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. Тур 8 Фарерские острова0 : 2Шотландия
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. Тур 1 Шотландия6 : 0Фарерские острова

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