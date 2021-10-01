Свернуть список

Сан-Марино - Андорра 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5387
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Сан-МариноАндорра

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Андорра, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Сан-Марино. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Марино
Андорра
Главные тренеры
Италия Франко Варрелла
Андорра Кольдо Альварес
История личных встреч
02.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. Тур 4 Андорра2 : 0Сан-Марино
22.02.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Сан-Марино0 : 2Андорра

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close