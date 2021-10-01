Англия - Венгрия 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Венгрия, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Венгрия
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Марко Росси
История личных встреч
|02.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа I. Тур 4
|0 : 4
|11.08.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2010
|2 : 1