Гран-при Турции прямая трансляция 10 октября 2021 Гонка смотреть онлайн
Арена: Автодром Истанбул Парк (Стамбул, Турция)Этап 16. Гран-при Турции. Гонка (58 кругов, 309.396 км)
10 октября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Турции, которое состоится 10 октября 2021 года в 15:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 16, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes AMG F1
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|4
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|9
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|11
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|13
|Джордж Расселл
|Williams
|14
|Мик Шумахер
|Haas
|15
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|16
|Николас Латифи
|Williams
|17
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|18
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|19
|Никита Мазепин
|Haas
|20
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari