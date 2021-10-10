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Гран-при Турции прямая трансляция 10 октября 2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Автодром Истанбул Парк (Стамбул, Турция)
Этап 16. Гран-при Турции. Гонка (58 кругов, 309.396 км)
10 октября 2021, воскресенье. 15:00 МСК

Формула-1Гран-при Турции


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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Турции, которое состоится 10 октября 2021 года в 15:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 16, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
2 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
3 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
4 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
5 Испания Фернандо Алонсо Alpine
6 Мексика Серхио Перес Red Bull
7 Великобритания Ландо Норрис McLaren
8 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
9 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
10 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
11 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
12 Франция Эстебан Окон Alpine
13 Великобритания Джордж Расселл Williams
14 Германия Мик Шумахер Haas
15 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
16 Канада Николас Латифи Williams
17 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
18 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
19 Россия Никита Мазепин Haas
20 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari

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