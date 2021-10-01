Боливия - Парагвай 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия), вместимость: 42000
14 Октября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 12-й тур
Главный судья: Андрес Матонде (Уругвай)
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Парагвай, которое состоится 14 октября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Боливия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боливия
Парагвай
Главные тренеры
|Сесар Алехандро Фариас Акоста
|Эдуардо Бериццо
История личных встреч
|15.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. Тур 1
|3 : 1
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 4
|2 : 2
|15.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 12
|1 : 0
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 4
|2 : 1
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 15
|4 : 0
|10.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 6
|3 : 1
|08.06.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2011
|0 : 0
|05.06.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2011
|0 : 2
|06.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 15
|1 : 0
|19.06.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 6
|4 : 2