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Четверг 14 октября

23:00  ru Боливия - Парагвай
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Боливия - Парагвай 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия), вместимость: 42000
14 Октября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 12-й тур
Главный судья: Андрес Матонде (Уругвай)
БоливияПарагвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Парагвай, которое состоится 14 октября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Боливия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливия
Парагвай
Главные тренеры
Венесуэла Сесар Алехандро Фариас Акоста
Аргентина Эдуардо Бериццо
История личных встреч
15.06.2021 Кубок Америки Группа А. Тур 1 Парагвай3 : 1Боливия
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 4 Парагвай2 : 2Боливия
15.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 12 Боливия1 : 0Парагвай
18.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 4 Парагвай2 : 1Боливия
07.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 15 Парагвай4 : 0Боливия
10.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 6 Боливия3 : 1Парагвай
08.06.2011 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2011 Парагвай0 : 0Боливия
05.06.2011 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2011 Боливия0 : 2Парагвай
06.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 15 Парагвай1 : 0Боливия
19.06.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 6 Боливия4 : 2Парагвай

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