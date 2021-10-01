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Колумбия - Эквадор 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия), вместимость: 49612
15 Октября 2021, Пятница. 00:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 12-й тур
Главный судья: Диего Аро Суэльдо (Перу)
КолумбияЭквадор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Эквадор, которое состоится 15 октября 2021 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Колумбия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
Эквадор
Главные тренеры
Колумбия Рейнальдо Руэда
Аргентина Густаво Альфаро
История личных встреч
14.06.2021 Кубок Америки Группа B. Тур 1 Колумбия1 : 0Эквадор
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 4 Эквадор6 : 1Колумбия
20.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор0 : 1Колумбия
29.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 14 Эквадор0 : 2Колумбия
29.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 6 Колумбия3 : 1Эквадор
07.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 15 Колумбия1 : 0Эквадор
11.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 6 Эквадор1 : 0Колумбия
26.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Эквадор0 : 2Колумбия
06.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 15 Колумбия2 : 0Эквадор
19.06.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 6 Эквадор0 : 0Колумбия

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