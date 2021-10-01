Колумбия - Эквадор 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия), вместимость: 49612
15 Октября 2021, Пятница. 00:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 12-й тур
Главный судья: Диего Аро Суэльдо (Перу)
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Эквадор, которое состоится 15 октября 2021 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Колумбия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Эквадор
Главные тренеры
|Рейнальдо Руэда
|Густаво Альфаро
История личных встреч
|14.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 1
|1 : 0
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 4
|6 : 1
|20.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 14
|0 : 2
|29.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 6
|3 : 1
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 15
|1 : 0
|11.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 6
|1 : 0
|26.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|0 : 2
|06.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 15
|2 : 0
|19.06.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 6
|0 : 0