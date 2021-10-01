Чили - Венесуэла 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Карлос де Апочиндо (Сантьяго, Чили), вместимость: 16000
15 Октября 2021, Пятница. 03:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 12-й тур
Главный судья: Рафаэл Клаус (Бразилия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Венесуэла, которое состоится 15 октября 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Чили. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Венесуэла
Главные тренеры
|Мартин Ласарте
|Леонардо Альберто Гонсалес Антекера
История личных встреч
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 4
|2 : 1
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 14
|3 : 1
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 6
|1 : 4
|15.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|5 : 0
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 15
|3 : 0
|10.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 6
|0 : 2
|18.07.2011
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 2
|06.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 15
|2 : 2
|20.06.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 6
|2 : 3