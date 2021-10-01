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Чили - Венесуэла 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Карлос де Апочиндо (Сантьяго, Чили), вместимость: 16000
15 Октября 2021, Пятница. 03:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 12-й тур
Главный судья: Рафаэл Клаус (Бразилия)
ЧилиВенесуэла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Венесуэла, которое состоится 15 октября 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Чили. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили
Венесуэла
Главные тренеры
Уругвай Мартин Ласарте
Венесуэла Леонардо Альберто Гонсалес Антекера
История личных встреч
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 4 Венесуэла2 : 1Чили
29.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 14 Чили3 : 1Венесуэла
30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 6 Венесуэла1 : 4Чили
15.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Чили5 : 0Венесуэла
07.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 15 Чили3 : 0Венесуэла
10.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 6 Венесуэла0 : 2Чили
18.07.2011 Кубок Америки 1/4 финала Чили1 : 2Венесуэла
06.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 15 Чили2 : 2Венесуэла
20.06.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 6 Венесуэла2 : 3Чили

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