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Аргентина - Перу 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Монументаль Антонио Веспуччи Либерти (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 57921
15 Октября 2021, Пятница. 02:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 12-й тур
Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия)
АргентинаПеру

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Перу, которое состоится 15 октября 2021 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Аргентина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Перу
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Аргентина Рикардо Гарека
История личных встреч
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 4 Перу0 : 2Аргентина
06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 17 Аргентина0 : 0Перу
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 9 Перу2 : 2Аргентина
12.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 17 Аргентина3 : 1Перу
12.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 8 Перу1 : 1Аргентина
11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 17 Аргентина2 : 1Перу
11.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 8 Перу1 : 1Аргентина

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