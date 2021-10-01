Аргентина - Перу 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Монументаль Антонио Веспуччи Либерти (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 57921
15 Октября 2021, Пятница. 02:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 12-й тур
Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Перу, которое состоится 15 октября 2021 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Аргентина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Перу
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Рикардо Гарека
История личных встреч
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 4
|0 : 2
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 17
|0 : 0
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 9
|2 : 2
|12.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 17
|3 : 1
|12.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 8
|1 : 1
|11.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 17
|2 : 1
|11.09.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 8
|1 : 1