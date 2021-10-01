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Бразилия - Уругвай 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Амазония (Манаус, Бразилия), вместимость: 42374
15 Октября 2021, Пятница. 03:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 12-й тур
Главный судья: Фернандо Рапальини (Ла-Плата, Аргентина)
БразилияЭквадор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Уругвай, которое состоится 15 октября 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Бразилия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Уругвай
Главные тренеры
Бразилия Аденор Леонардо Бакши Тите
Уругвай Оскар Васингтон Табарес Сильва
История личных встреч
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 4 Уругвай0 : 2Бразилия
16.11.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Уругвай
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 13 Уругвай1 : 4Бразилия
26.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 5 Бразилия2 : 2Уругвай
26.06.2013 Кубок конфедераций 1/2 финала Бразилия2 : 1Уругвай
06.06.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 13 Уругвай0 : 4Бразилия
22.11.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 4 Бразилия2 : 1Уругвай

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