Бразилия - Уругвай 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Амазония (Манаус, Бразилия), вместимость: 42374
15 Октября 2021, Пятница. 03:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 12-й тур
Главный судья: Фернандо Рапальини (Ла-Плата, Аргентина)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Уругвай, которое состоится 15 октября 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Бразилия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Уругвай
Главные тренеры
|Аденор Леонардо Бакши Тите
|Оскар Васингтон Табарес Сильва
История личных встреч
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 4
|0 : 2
|16.11.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 13
|1 : 4
|26.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 5
|2 : 2
|26.06.2013
|Кубок конфедераций
|1/2 финала
|2 : 1
|06.06.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 13
|0 : 4
|22.11.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 4
|2 : 1