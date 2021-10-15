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Шахтёр - Заря 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
15 Октября 2021, Пятница. 17:00 МСК. Премьер-лига, 11-й тур
ШахтерЗаря

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Заря, которое состоится 15 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Заря
Луганск
81УкраинаврАнатолий Трубин
77УкраиназщВалерий Бондарь
2Бразилиязщ Додо
22УкраиназщНиколай Матвиенко
5Бразилиязщ Марлон
38Бразилияпз Педриньо
21БразилияпзАлан Патрик
11Украинапз Марлос
8БразилияпзМаркос Антонио
7Бразилияпз Майкон
99Бразилиянп Фернандо
53УкраинаврДмитрий Мацарупа
74УкраиназщИгорь Снурницын
15УкраиназщВиталий Вернидуб
23УкраинапзСергей Булеца
4ХорватияпзЛовро Цвек
28УкраинапзАртём Громов
20УкраинапзМаксим Казаков
29УкраинапзЕгор Назарина
11УкраинанпАлександр Гладкий
90ИраннпАллахьяр Сайядманеш
9ИраннпШахаб Захеди
Запасные
30УкраинаврАндрей Пятов
31Бразилиязщ Исмаили
26УкраиназщЕфим Конопля
3Бразилиязщ Витао
14Бразилияпз Тете
20УкраинапзМихаил Мудрик
19ИзраильпзМанор Соломон
6УкраинапзТарас Степаненко
45УкраинанпДаниил Сикан
36УкраинаврAnton Zhylkin
45УкраиназщДенис Фаворов
32УкраиназщМаксим Имереков
5Северная МакедониязщАгрон Руфати
19УкраинапзАхмед Алибеков
91УкраинанпДаниил Алефиренко
68БразилиянпCristian Daniel Dal Bello Fagundes
47ГананпРаймонд Овусу
8УкраинанпМаксим Лунёв
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
28.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Шахтёр Д0 : 1Заря
20.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 3 Заря2 : 2Шахтёр Д
27.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Шахтёр Д0 : 0Заря
15.03.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Заря1 : 0Шахтёр Д
14.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Заря1 : 2Шахтёр Д
14.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Шахтёр Д4 : 3Заря
19.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Заря0 : 1Шахтёр Д
13.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Шахтёр Д3 : 0Заря
16.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Заря0 : 1Шахтёр Д
07.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Шахтёр Д1 : 1Заря

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