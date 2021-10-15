Шахтёр - Заря 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
15 Октября 2021, Пятница. 17:00 МСК. Премьер-лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Заря, которое состоится 15 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Заря
Луганск
|81
|вр
|Анатолий Трубин
|77
|зщ
|Валерий Бондарь
|2
|зщ
|Додо
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|5
|зщ
|Марлон
|38
|пз
|Педриньо
|21
|пз
|Алан Патрик
|11
|пз
|Марлос
|8
|пз
|Маркос Антонио
|7
|пз
|Майкон
|99
|нп
|Фернандо
|53
|вр
|Дмитрий Мацарупа
|74
|зщ
|Игорь Снурницын
|15
|зщ
|Виталий Вернидуб
|23
|пз
|Сергей Булеца
|4
|пз
|Ловро Цвек
|28
|пз
|Артём Громов
|20
|пз
|Максим Казаков
|29
|пз
|Егор Назарина
|11
|нп
|Александр Гладкий
|90
|нп
|Аллахьяр Сайядманеш
|9
|нп
|Шахаб Захеди
Запасные
|30
|вр
|Андрей Пятов
|31
|зщ
|Исмаили
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|3
|зщ
|Витао
|14
|пз
|Тете
|20
|пз
|Михаил Мудрик
|19
|пз
|Манор Соломон
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|45
|нп
|Даниил Сикан
|36
|вр
|Anton Zhylkin
|45
|зщ
|Денис Фаворов
|32
|зщ
|Максим Имереков
|5
|зщ
|Агрон Руфати
|19
|пз
|Ахмед Алибеков
|91
|нп
|Даниил Алефиренко
|68
|нп
|Cristian Daniel Dal Bello Fagundes
|47
|нп
|Раймонд Овусу
|8
|нп
|Максим Лунёв
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|28.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 1
|20.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 2
|27.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 6
|0 : 0
|15.03.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|1 : 0
|14.12.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|1 : 2
|14.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|4 : 3
|19.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|0 : 1
|13.04.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|3 : 0
|16.03.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|0 : 1
|07.10.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|1 : 1