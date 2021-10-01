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Хоффенхайм - Кёльн 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
15 Октября 2021, Пятница. 21:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
ХоффенхаймКельн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Кёльн, которое состоится 15 октября 2021 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
24.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Хоффенхайм3 : 0Кёльн
19.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Кёльн2 : 3Хоффенхайм
27.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Хоффенхайм3 : 1Кёльн
08.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Кёльн1 : 2Хоффенхайм
31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Хоффенхайм6 : 0Кёльн
05.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Кёльн0 : 3Хоффенхайм
21.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Кёльн1 : 1Хоффенхайм
03.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 13 Хоффенхайм4 : 0Кёльн
26.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Кёльн2 : 1 ДВХоффенхайм
03.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 28 Хоффенхайм1 : 1Кёльн

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