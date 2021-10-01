Хоффенхайм - Кёльн 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
15 Октября 2021, Пятница. 21:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Кёльн, которое состоится 15 октября 2021 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|24.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 0
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 3
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|3 : 1
|08.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|6 : 0
|05.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 3
|21.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 1
|03.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|4 : 0
|26.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 1 ДВ
|03.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 1