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ПСЖ - Анже 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
15 Октября 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
ПСЖЛорьян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Анже, которое состоится 15 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Анже
Анже
Главные тренеры
АргентинаМаурисио Почеттино
ФранцияЖеральд Батикл
История личных встреч
21.04.2021 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ5 : 0Анже
16.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 20 Анже0 : 1ПСЖ
02.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 ПСЖ6 : 1Анже
05.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 9 ПСЖ4 : 0Анже
11.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Анже1 : 2ПСЖ
25.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 3 ПСЖ3 : 1Анже
14.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ2 : 1Анже
04.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 12 Анже0 : 5ПСЖ
27.05.2017 Кубок Франции Финал Анже0 : 1ПСЖ
14.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 33 Анже0 : 2ПСЖ

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