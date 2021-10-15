ПСЖ - Анже 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
15 Октября 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Анже, которое состоится 15 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Анже
Анже
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Жеральд Батикл
История личных встреч
|21.04.2021
|Кубок Франции
|1/4 финала
|5 : 0
|16.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|02.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|6 : 1
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|4 : 0
|11.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 2
|25.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|3 : 1
|14.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 1
|04.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 5
|27.05.2017
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 1
|14.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 2