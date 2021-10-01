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Рубин - Локомотив 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
16 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
РубинЛокомотив

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Локомотив, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Германия Маркус Гисдоль
История личных встреч
05.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Локомотив М3 : 1Рубин
11.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Рубин0 : 2Локомотив М
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Рубин0 : 2Локомотив М
15.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Локомотив М1 : 1Рубин
10.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Локомотив М4 : 0Рубин
06.03.2019 Кубок России 1/4 финала Рубин0 : 1Локомотив М
05.12.2018 Кубок России 1/4 финала Локомотив М1 : 0Рубин
11.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Рубин0 : 0Локомотив М
02.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Локомотив М1 : 0Рубин
09.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Рубин1 : 1Локомотив М

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