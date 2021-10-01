Рубин - Локомотив 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
16 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Локомотив, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Леонид Викторович Слуцкий
|Маркус Гисдоль
История личных встреч
|05.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|3 : 1
|11.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 2
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 2
|15.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 1
|10.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|4 : 0
|06.03.2019
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 1
|05.12.2018
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 0
|11.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 0
|02.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 0
|09.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1