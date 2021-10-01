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Арсенал Тула - Зенит 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
16 Октября 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Арсенал ТулаЗенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тула - Зенит, которое состоится 16 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Черногория Миодраг Божович
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
20.02.2021 Кубок России 1/8 финала Зенит1 : 2Арсенал
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Арсенал0 : 0Зенит
14.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Зенит3 : 1Арсенал
10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Арсенал0 : 1Зенит
13.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Зенит3 : 1Арсенал
03.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Арсенал4 : 2Зенит
04.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Зенит1 : 0Арсенал
22.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Арсенал3 : 3Зенит
15.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Зенит0 : 1Арсенал
19.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Зенит2 : 0Арсенал

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