Арсенал Тула - Зенит 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
16 Октября 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тула - Зенит, которое состоится 16 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Миодраг Божович
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|20.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 0
|14.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|10.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 1
|13.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|3 : 1
|03.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|4 : 2
|04.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 0
|22.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|3 : 3
|15.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 1
|19.03.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|2 : 0