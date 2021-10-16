Свернуть список

Сочи - Ростов 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
16 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Динамо МРостов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ростов, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
06.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ростов0 : 0Сочи
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Сочи4 : 2Ростов
19.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Сочи10 : 1Ростов
26.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Ростов2 : 0Сочи

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close