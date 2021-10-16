Сочи - Ростов 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
16 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ростов, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|06.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 0
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|4 : 2
|19.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|10 : 1
|26.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 0