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Урал - ЦСКА 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
17 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
УралЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - ЦСКА, которое состоится 17 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Михайлович Шалимов
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 ЦСКА2 : 2Урал
03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Урал0 : 2ЦСКА
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 ЦСКА1 : 1Урал
29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Урал0 : 3ЦСКА
16.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Урал0 : 1ЦСКА
01.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 ЦСКА4 : 0Урал
03.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 21 ЦСКА1 : 0Урал
19.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал0 : 0ЦСКА
03.12.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 17 ЦСКА4 : 0Урал
13.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Урал0 : 1ЦСКА

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