Урал - ЦСКА 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
17 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 11-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - ЦСКА, которое состоится 17 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Игорь Михайлович Шалимов
|Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|2 : 2
|03.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 2
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 1
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 3
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 1
|01.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|4 : 0
|03.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 0
|19.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|0 : 0
|03.12.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|4 : 0
|13.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|0 : 1