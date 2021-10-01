Днепр-1 - Колос 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
16 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Колос, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|18.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 1
|06.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2
|25.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
|4 : 1
|07.12.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|4 : 0
|31.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|2 : 1
|19.05.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 29
|3 : 1
|20.10.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 14
|1 : 1