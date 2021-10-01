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Днепр-1 - Колос 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
16 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 11-й тур
Днепр-1Колос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Колос, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр-1
Днепр
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
18.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 22 Колос1 : 1Днепр-1
06.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 9 Днепр-10 : 2Колос
25.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала Колос4 : 1Днепр-1
07.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Колос4 : 0Днепр-1
31.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Днепр-12 : 1Колос
19.05.2019 Украина - Первая лига Тур 29 Днепр-13 : 1Колос
20.10.2018 Украина - Первая лига Тур 14 Колос1 : 1Днепр-1

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