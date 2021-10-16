Мариуполь - Металлист 1925 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Ильичёвец (Мариуполь, Украина), вместимость: 12680
16 Октября 2021, Суббота. 14:00 МСК. Премьер-лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мариуполь - Металлист 1925, которое состоится 16 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Остап Миронович Маркевич
|Валерий Сергеевич Кривенцов