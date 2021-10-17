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Минай - Десна 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
17 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Премьер-лига, 11-й тур
МинайДесна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Десна, которое состоится 17 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минай
Минай
Десна
Чернигов
Главные тренеры
Украина Василий Васильевич Кобин
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
17.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 22 Минай3 : 1Десна
07.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 9 Десна1 : 0Минай

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