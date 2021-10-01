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Черноморец - Верес 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
18 Октября 2021, Понедельник. 19:30 МСК. Премьер-лига, 11-й тур
ЧерноморецВерес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Верес, которое состоится 18 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Одесса
Верес
Ровно
Главные тренеры
Украина Юрий Леонтьевич Мороз
Украина Юрий Николаевич Вирт
История личных встреч
31.03.2021 Украина - Первая лига Тур 19 Верес4 : 0Черноморец
26.09.2020 Украина - Первая лига Тур 4 Черноморец1 : 0Верес
26.11.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Верес3 : 1Черноморец
19.08.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Черноморец0 : 1Верес

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