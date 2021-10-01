Черноморец - Верес 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
18 Октября 2021, Понедельник. 19:30 МСК. Премьер-лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Верес, которое состоится 18 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Одесса
Верес
Ровно
Главные тренеры
|Юрий Леонтьевич Мороз
|Юрий Николаевич Вирт
История личных встреч
|31.03.2021
|Украина - Первая лига
|Тур 19
|4 : 0
|26.09.2020
|Украина - Первая лига
|Тур 4
|1 : 0
|26.11.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|3 : 1
|19.08.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|0 : 1