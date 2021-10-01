Норвич Сити - Брайтон 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
16 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Брайтон, которое состоится 16 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Грэм Поттер
История личных встреч
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 1
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 0
|21.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|2 : 0
|29.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|5 : 0
|03.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|0 : 1
|22.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|3 : 3