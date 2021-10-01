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Норвич Сити - Брайтон 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
16 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Норвич СитиБрайтон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Брайтон, которое состоится 16 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
04.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Норвич Сити0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Норвич Сити
21.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Норвич Сити2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Брайтон энд Хоув Альбион5 : 0Норвич Сити
03.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Норвич Сити
22.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Норвич Сити3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион

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