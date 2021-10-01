Манчестер Сити - Бёрнли 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
16 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Бёрнли, которое состоится 16 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Шон Дайч
История личных встреч
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 2
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|5 : 0
|30.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 3
|22.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|5 : 0
|03.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 4
|28.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 1
|26.01.2019
|Кубок Англии
|1/16 финала
|5 : 0
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|5 : 0
|03.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 1
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 1