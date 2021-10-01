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Манчестер Сити - Бёрнли 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
16 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
ЛестерБернли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Бёрнли, которое состоится 16 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Англия Шон Дайч
История личных встреч
03.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Бёрнли0 : 2Манчестер Сити
28.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Сити5 : 0Бёрнли
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Бёрнли0 : 3Манчестер Сити
22.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Манчестер Сити5 : 0Бёрнли
03.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Бёрнли1 : 4Манчестер Сити
28.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Бёрнли0 : 1Манчестер Сити
26.01.2019 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити5 : 0Бёрнли
20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Сити5 : 0Бёрнли
03.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 26 Бёрнли1 : 1Манчестер Сити
06.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Сити4 : 1Бёрнли

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