Саутгемптон - Лидс 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
16 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Лидс, которое состоится 16 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.