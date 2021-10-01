Астон Вилла - Вулверхэмптон 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
16 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вулверхэмптон, которое состоится 16 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Дин Смит
|Бруну Лаже
История личных встреч
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 0
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 1
|27.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 1
|10.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 1
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1
|10.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|4 : 1
|14.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|2 : 0
|14.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|1 : 0
|15.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|1 : 1
|21.01.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 3