Свернуть список

Астон Вилла - Вулверхэмптон 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
16 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Астон ВиллаВулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вулверхэмптон, которое состоится 16 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
06.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 27 Астон Вилла0 : 0Вулверхэмптон
12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вулверхэмптон0 : 1Астон Вилла
27.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Астон Вилла0 : 1Вулверхэмптон
10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Астон Вилла2 : 1Вулверхэмптон
10.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Астон Вилла4 : 1Вулверхэмптон
14.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Вулверхэмптон2 : 0Астон Вилла
14.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Вулверхэмптон1 : 0Астон Вилла
15.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Астон Вилла1 : 1Вулверхэмптон
21.01.2012 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вулверхэмптон2 : 3Астон Вилла

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close