Эвертон - Вест Хэм 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Вест Хэм, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|09.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 1
|01.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 1
|30.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|4 : 1
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 1
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 0
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 2
|16.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 3
|13.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 1
|29.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|4 : 0
|22.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 0