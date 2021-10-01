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Эвертон - Вест Хэм 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
ЭвертонВест Хэм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Вест Хэм, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Испания Рафаэль Бенитес
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
09.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вест Хэм Юнайтед0 : 1Эвертон
01.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Эвертон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Эвертон4 : 1Вест Хэм Юнайтед
18.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Эвертон
19.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Эвертон2 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Эвертон
16.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 5 Эвертон1 : 3Вест Хэм Юнайтед
13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Вест Хэм Юнайтед3 : 1Эвертон
29.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 14 Эвертон4 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 34 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Эвертон

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