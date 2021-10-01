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Арсенал - Кристал Пэлас 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
18 Октября 2021, Понедельник. 22:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
АрсеналКристал Пэлас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Кристал Пэлас, которое состоится 18 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
19.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 37 Кристал Пэлас1 : 3Арсенал
14.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Арсенал0 : 0Кристал Пэлас
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Кристал Пэлас1 : 1Арсенал
27.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Арсенал2 : 2Кристал Пэлас
21.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Арсенал2 : 3Кристал Пэлас
28.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Кристал Пэлас2 : 2Арсенал
20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Арсенал4 : 1Кристал Пэлас
28.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Кристал Пэлас2 : 3Арсенал
10.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 32 Кристал Пэлас3 : 0Арсенал
01.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Арсенал2 : 0Кристал Пэлас

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