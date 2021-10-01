Арсенал - Кристал Пэлас 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
18 Октября 2021, Понедельник. 22:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Кристал Пэлас, которое состоится 18 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Микель Артета
|Патрик Виейра
История личных встреч
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 3
|14.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 0
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
|21.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 3
|28.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|4 : 1
|28.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 3
|10.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 0
|01.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 0