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Леванте - Хетафе 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
16 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
ЛевантеХетафе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Хетафе, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Испания Франсиско Хавьер Перейра Мехия
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Хетафе2 : 1Леванте
05.12.2020 Испания - Примера Тур 12 Леванте3 : 0Хетафе
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Леванте1 : 0Хетафе
01.12.2019 Испания - Примера Тур 15 Хетафе4 : 0Леванте
02.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Леванте0 : 0Хетафе
06.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Хетафе0 : 1Леванте
10.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Хетафе0 : 1Леванте
21.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Леванте1 : 1Хетафе
08.04.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 33 Хетафе2 : 0Леванте
30.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 12 Леванте1 : 1Хетафе

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