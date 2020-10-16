Леванте - Хетафе 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
16 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Хетафе, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
|Франсиско Хавьер Перейра Мехия
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|05.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 12
|3 : 0
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 0
|01.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|4 : 0
|02.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|0 : 0
|06.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|0 : 1
|10.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 1
|21.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|08.04.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 33
|2 : 0
|30.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 12
|1 : 1