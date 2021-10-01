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Реал Сосьедад - Мальорка 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Аноэта (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
16 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Реал СосьедадМальорка

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Мальорка, которое состоится 16 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
26.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Реал Сосьедад3 : 0Мальорка
25.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Мальорка0 : 1Реал Сосьедад
04.02.2013 Испания - Примера Тур 22 Реал Сосьедад3 : 0Мальорка
02.09.2012 Испания - Примера Тур 3 Мальорка1 : 0Реал Сосьедад
26.02.2012 Испания - Примера Тур 25 Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
10.01.2012 Кубок Испании 1/8 финала Мальорка6 : 1Реал Сосьедад
04.01.2012 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад2 : 0Мальорка
25.09.2011 Испания - Примера Тур 6 Мальорка2 : 1Реал Сосьедад
21.02.2011 Испания - Примера Тур 24 Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
26.09.2010 Испания - Примера Тур 5 Мальорка2 : 0Реал Сосьедад

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