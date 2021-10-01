Реал Сосьедад - Мальорка 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Аноэта (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
16 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Мальорка, которое состоится 16 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|26.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 0
|25.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 1
|04.02.2013
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 0
|02.09.2012
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0
|26.02.2012
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 0
|10.01.2012
|Кубок Испании
|1/8 финала
|6 : 1
|04.01.2012
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|25.09.2011
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 1
|21.02.2011
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 0
|26.09.2010
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0