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Райо Вальекано - Эльче 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
17 Октября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
Райо ВальеканоЭльче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Эльче, которое состоится 17 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Испания Фран Эскриба
История личных встреч
17.01.2021 Кубок Испании 1/16 финала Райо Вальекано2 : 0Эльче
08.03.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 31 Райо Вальекано2 : 3Эльче
05.10.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 10 Эльче1 : 1Райо Вальекано
21.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Райо Вальекано1 : 1Эльче
20.08.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 1 Эльче2 : 1Райо Вальекано
09.02.2015 Испания - Примера Тур 22 Эльче2 : 0Райо Вальекано
14.09.2014 Испания - Примера Тур 3 Райо Вальекано2 : 3Эльче
18.01.2014 Испания - Примера Тур 20 Эльче2 : 0Райо Вальекано
19.08.2013 Испания - Примера Тур 1 Райо Вальекано3 : 0Эльче

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