Райо Вальекано - Эльче 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
17 Октября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Эльче, которое состоится 17 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Фран Эскриба
История личных встреч
|17.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|08.03.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 31
|2 : 3
|05.10.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 10
|1 : 1
|21.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|1 : 1
|20.08.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 1
|2 : 1
|09.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 0
|14.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 3
|18.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 0
|19.08.2013
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0