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Сельта - Севилья 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
17 Октября 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
СельтаСевилья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Севилья, которое состоится 17 октября 2021 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
12.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Сельта3 : 4Севилья
21.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Севилья4 : 2Сельта
09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Сельта2 : 1Севилья
30.08.2019 Испания - Примера Тур 3 Севилья1 : 1Сельта
02.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Сельта1 : 0Севилья
07.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Севилья2 : 1Сельта
07.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Сельта4 : 0Севилья
18.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Севилья2 : 1Сельта
27.04.2017 Испания - Примера Тур 34 Севилья2 : 1Сельта
11.12.2016 Испания - Примера Тур 15 Сельта0 : 3Севилья

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