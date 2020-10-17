Сельта - Севилья 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
17 Октября 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Севилья, которое состоится 17 октября 2021 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|12.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|3 : 4
|21.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|4 : 2
|09.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 1
|30.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 1
|02.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|07.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 31
|4 : 0
|18.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 1
|27.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 1
|11.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 3