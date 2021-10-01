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Вильярреал - Осасуна 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
17 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
ВильярреалОсасуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Осасуна, которое состоится 17 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
11.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Вильярреал1 : 2Осасуна
19.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Осасуна1 : 3Вильярреал
02.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Вильярреал3 : 1Осасуна
05.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Осасуна2 : 1Вильярреал
01.03.2017 Испания - Примера Тур 25 Осасуна1 : 4Вильярреал
25.09.2016 Испания - Примера Тур 6 Вильярреал3 : 1Осасуна
04.02.2014 Испания - Примера Тур 22 Вильярреал3 : 1Осасуна
01.09.2013 Испания - Примера Тур 3 Осасуна0 : 3Вильярреал
29.04.2012 Испания - Примера Тур 36 Вильярреал1 : 1Осасуна
18.12.2011 Испания - Примера Тур 17 Осасуна2 : 1Вильярреал

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