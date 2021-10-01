Вильярреал - Осасуна 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
17 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Осасуна, которое состоится 17 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|11.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 2
|19.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 3
|02.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 1
|05.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|01.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 4
|25.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 1
|04.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 1
|01.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 3
|29.04.2012
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 1
|18.12.2011
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 1