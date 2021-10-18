Алавес - Бетис 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
18 Октября 2021, Понедельник. 20:00 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Бетис, которое состоится 18 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Хавьер Ревилья Кальеха
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|08.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 26
|3 : 2
|13.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 2
|05.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|17.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 1
|25.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|12.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 3
|21.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 0
|30.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 4
|16.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0