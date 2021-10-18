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Алавес - Бетис 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
18 Октября 2021, Понедельник. 20:00 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
АлавесБетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Бетис, которое состоится 18 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
08.03.2021 Испания - Примера Тур 26 Бетис3 : 2Алавес
13.09.2020 Испания - Примера Тур 1 Алавес0 : 1Бетис
16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Бетис1 : 2Алавес
05.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Алавес1 : 1Бетис
17.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Бетис1 : 1Алавес
25.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Алавес0 : 0Бетис
12.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Алавес1 : 3Бетис
21.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Бетис2 : 0Алавес
30.04.2017 Испания - Примера Тур 35 Бетис1 : 4Алавес
16.12.2016 Испания - Примера Тур 16 Алавес1 : 0Бетис

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