Свернуть список

Специя - Салернитана 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
16 Октября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Валерио Марини (Италия)
СпецияСалернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Салернитана, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Фабрицио Кастори
История личных встреч
31.07.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 38 Салернитана1 : 2Специя
29.12.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 19 Специя2 : 1Салернитана
02.04.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 31 Специя2 : 1Салернитана
10.11.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 12 Салернитана1 : 0Специя
23.02.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 27 Специя3 : 0Салернитана
23.09.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 6 Салернитана2 : 0Специя
22.01.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 22 Салернитана1 : 0Специя
26.08.2016 Италия - Серия B Серия B. Тур 1 Специя1 : 1Салернитана
01.02.2016 Италия - Серия B Серия B. Тур 24 Специя3 : 1Салернитана
01.12.2015 Кубок Италии 4-й раунд Специя2 : 0Салернитана

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close