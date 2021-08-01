Специя - Салернитана 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
16 Октября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Валерио Марини (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Салернитана, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Фабрицио Кастори
История личных встреч
|31.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 38
|1 : 2
|29.12.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 19
|2 : 1
|02.04.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 31
|2 : 1
|10.11.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 12
|1 : 0
|23.02.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 27
|3 : 0
|23.09.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 6
|2 : 0
|22.01.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 22
|1 : 0
|26.08.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 1
|1 : 1
|01.02.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 24
|3 : 1
|01.12.2015
|Кубок Италии
|4-й раунд
|2 : 0