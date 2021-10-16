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Лацио - Интер 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
16 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
ЛациоИнтер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Интер, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Интер М
Милан
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
14.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Интер М3 : 1Лацио
04.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Лацио1 : 1Интер М
16.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Лацио2 : 1Интер М
25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Интер М1 : 0Лацио
31.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Интер М0 : 1Лацио
31.01.2019 Кубок Италии 1/4 финала Интер М1 : 1 3 : 4Лацио
29.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Лацио0 : 3Интер М
20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Лацио2 : 3Интер М
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Интер М0 : 0Лацио
21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Лацио1 : 3Интер М

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