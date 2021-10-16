Лацио - Интер 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
16 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Интер, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 1
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 0
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|0 : 1
|31.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|29.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|0 : 3
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 3
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 0
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 3