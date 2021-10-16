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Милан - Верона 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
16 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
МиланВерона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Верона, которое состоится 16 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Верона
Верона
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
07.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Верона0 : 2Милан
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Милан2 : 2Верона
02.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Милан1 : 1Верона
15.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Верона0 : 1Милан
05.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Милан4 : 1Верона
17.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Верона3 : 0Милан
13.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Милан3 : 0Верона
25.04.2016 Италия - Серия А Тур 35 Верона2 : 1Милан
13.12.2015 Италия - Серия А Тур 16 Милан1 : 1Верона
07.03.2015 Италия - Серия А Тур 26 Милан2 : 2Верона

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