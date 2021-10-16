Милан - Верона 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
16 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Верона, которое состоится 16 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Верона
Верона
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Игор Тудор
История личных встреч
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 2
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 2
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 1
|05.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|4 : 1
|17.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 17
|3 : 0
|13.12.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 0
|25.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 1
|13.12.2015
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 1
|07.03.2015
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 2